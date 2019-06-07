Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»

Россия не будет менять свое поведение по требованию Великобритании, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам пресс-секретаря, Москва хочет отношений с Лондоном, которые основаны на взаимном уважении к интересам двух стран. В этом нет ничего предосудительного, отметил Песков. Он добавил, что из-за «иных проявлений» можно увидеть негативные последствия, то есть нынешние российско-британские отношения.

Представитель экс-премьер-министра Великобритании Элисон Доннелли заявила 6 июня, что отношения с Россией улучшатся, только если последняя «изменит свое поведение». Она охарактеризовала действия Москвы как агрессивные и дестабилизирующие, а отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в чем обвиняют Россию, назвала «подлой атакой». При этом Лондон продолжит взаимодействовать с Москвой по вопросам международной безопасности, так как это в интересах Великобритании, отметила Доннелли.

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Президент Владимир Путин заявил 6 июня, что России и Великобритании должны «перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями».