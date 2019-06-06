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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Политика ,  
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Британия предложила России изменить свое поведение
Это единственное условие для улучшения отношений между двумя странами, считают на Даунинг-стрит
Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg

Отношения России и Великобритании улучшатся только при одном условии — если Москва изменит свое поведение. Об этом заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Bloomberg.

«У нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — сказала Элисон Доннелли.

«Мы дали ясно понять, что агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает ее заявления [о готовности] быть ответственным международным партнером», — отметили на Даунинг-стрит (цитата по Reuters).

Тем не менее она добавила, что Лондон будет продолжать взаимодействовать с Москвой по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания, Лондон, Москва
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