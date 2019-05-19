Ситуация с нефтепроводом «Дружба» не отразилась на балансе на рынке нефти

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» не отразилась на балансе на рынке нефти

Ситуация с грязной российской нефтью в трубопроводе «Дружба» не отразилась на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти, так как экспорт из России продолжался. Об этом журналистам заявил министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции по результатам министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.

«Ситуация и по ценам довольно стабильная в последний месяц», — подчеркнул он.

Новак отметил, что в настоящий момент основной задачей остается восстановление нормальной работы «Дружбы». Он выразил надежду, что процесс нормализации функционирования нефтепровода займет немного времени, так как большую часть работ уже провели.

Ранее 19 мая стало известно, что прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая. Так, ожидается, что через несколько дней чистая нефть из России начнет поступать и в Словакию.