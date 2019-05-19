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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Ситуация с нефтепроводом «Дружба» не отразилась на балансе на рынке нефти

Ситуация с грязной российской нефтью в трубопроводе «Дружба» не отразилась на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти, так как экспорт из России продолжался. Об этом журналистам заявил министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции по результатам министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает ТАСС.

«Ситуация и по ценам довольно стабильная в последний месяц», — подчеркнул он.

Новак отметил, что в настоящий момент основной задачей остается восстановление нормальной работы «Дружбы». Он выразил надежду, что процесс нормализации функционирования нефтепровода займет немного времени, так как большую часть работ уже провели.

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Новак оценил общий ущерб от грязной нефти в «Дружбе»

Ранее 19 мая стало известно, что прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая. Так, ожидается, что через несколько дней чистая нефть из России начнет поступать и в Словакию.

В апреле 2019 года стало известно об ухудшении качества идущей из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего Белоруссия и ряд других европейских стран приостановили закупки российского сырья по данному маршруту.

Теги: «Дружба», нефтепровод, баланс, рынок нефти
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