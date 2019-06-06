«Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от грязной нефти

Трубопроводная система нефтепровода «Дружба» будет полностью очищена от загрязненной нефти в срок от шести до восьми месяцев, заявил РБК глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы прикидывали, нашли варианты, которые позволят ускорить очистку. Порядка шести-восьми месяцев мы берем. Если все новые схемы применять, которые появляются, то, может быть, даже и быстрее», — сказал Токрев.

«Ситуация стабильная. Еще неделя — и чистая нефть в пределах допустимого будет. Через два дня она будет в Польше, еще через пять дней должна поступить в Германию», — добавил глава компании.

Ранее в интервью РБК Токарев заявил о необходимости передачи «Транснефти» управления пунктами нефтеприема. По его словам, это предотвратит поступление загрязненной нефти в магистральные трубопроводы.