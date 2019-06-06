«Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от грязной нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,14 -0,26 EUR Бирж. 73,57 +0,20 Brent 60,45 +0,43% USD Нал. 65,56 64,56 EUR Нал. 73,87 72,90 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1285 +0,0065 BTC/USD Бирж. 7 695,00 -94,40 IMOEX 2 723,77 +0,81% RTSI 1 317,50 +1,09% DJIA 25 617,51 +0,31% Nasdaq 7 572,16 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,73%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,73%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Британия предложила России изменить свое поведение Политика, 19:44 Зубков не нашел альтернативы Миллеру на посту главы «Газпрома» Общество, 19:43 Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом» Общество, 19:42 Зеленский назвал условия для своей отставки Политика, 19:37 О чем говорило правительство на ПМЭФ Экономика, 19:36 В Роскомнадзоре пообещали стратегическое решение по блокировке Telegram Технологии и медиа, 19:32 Футболистов сборной России с караваем встретили в Саранске Спорт, 19:17 РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi Бизнес, 19:17 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 19:12 «Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от грязной нефти Экономика, 19:12 «Синара-Транспортные Машины» и «Уралхим» разработают новый локомотив​ Пресс-релиз, 19:11 Путин назвал Пушкина и Петра I героями России Общество, 19:09 ФТС ответила на идею ограничить ввоз хамона и пармезана в багаже Бизнес, 19:07 Новак Джокович 35-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» Спорт, 18:57
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
«Транснефть» назвала сроки очистки «Дружбы» от грязной нефти

Трубопроводная система нефтепровода «Дружба» будет полностью очищена от загрязненной нефти в срок от шести до восьми месяцев, заявил РБК глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы прикидывали, нашли варианты, которые позволят ускорить очистку. Порядка шести-восьми месяцев мы берем. Если все новые схемы применять, которые появляются, то, может быть, даже и быстрее», — сказал Токрев.

«Ситуация стабильная. Еще неделя — и чистая нефть в пределах допустимого будет. Через два дня она будет в Польше, еще через пять дней должна поступить в Германию», — добавил глава компании.

Общество
Путин заявил о серьезном ущербе из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Ранее в интервью РБК Токарев заявил о необходимости передачи «Транснефти» управления пунктами нефтеприема. По его словам, это предотвратит поступление загрязненной нефти в магистральные трубопроводы.

Бизнес
Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

В Минэнерго сообщили, что ущерб и размер компенсаций от загрязнения трубопровода «Дружба» будет определен в течение лета. По словам главы ведомства Александра Новака, министерство подготовило изменения в нормативную базу, направленные на ужесточение контроля за поступлением нефти в трубопроводы.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Показатели хлорорганических соединений в сырье превышали предельные значения в десятки раз. Поставки нефти в Белоруссию, на Украину, в Германию и Польшу временно приостановлены.

Теги: «Транснефть», Николай Токарев, Александ Новак, ПМЭФ
Материалы по теме
«Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба»
Бизнес
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter