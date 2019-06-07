МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле

Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам. Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Отмечается, что у России есть обязательства по ранее поставленной военной технике. «Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше (специалистов), сколько необходимо», — сказал Щетинин.

The Wall Street Journal написала 3 июня, что Россия отзывает из Венесуэлы военных специалистов, прибывших в страну для обучения местных военных и обеспечения контрактов на поставку вооружений госкорпорации «Ростех». Отмечалось, в частности, что из-за сложной экономической ситуации Венесуэла не может расплатиться с предыдущими поставками. «Ростех» назвал преувеличенными данные WSJ и сообщил, что состав представительства уже несколько лет не меняется.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала штаты о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал информацию ложной.