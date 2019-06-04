Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Министр иностранных дел назвал не соответствующей действительности информацию президента США о полученных от России сведениях о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы

Сергей Лавров (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа. «Мы никого не уведомляли. Он (Трамп. — РБК), видимо, прочел статью в Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и «Ростехом», и нашим министерством. В ней говорилось о каких-то тысячах российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», — прокомментировал Сергей Лавров РБК заявление американского президента. «Я удивился, когда прочел», — сказал он.

«Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — сказал министр. «Для меня это очевидно», — ответил он на вопрос, является ли заявление Трампа фейком.

Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад». «Называлась цифра — 95 экспертов, которые крайний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам», — заявил он.

О том, что Россия проинформировала США, что «она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», президент США написал в Twitter 3 июня. Дополнительных подробностей ни он, ни представители его администрации не предоставили.