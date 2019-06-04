Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,22 -0,13 EUR Бирж. 73,29 -0,18 Brent 61,03 -1,21% USD Нал. 65,60 64,74 EUR Нал. 73,77 72,91 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1235 -0,0007 BTC/USD Бирж. 8 002,10 -128,09 IMOEX 2 703,84 -0,96% RTSI 1 305,89 -0,71% DJIA 24 819,78 +0,02% Nasdaq 7 333,02 -1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Яндекс ₽2 000 (-13,04%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+115,52%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+37,07%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Яндекс ₽2 000 (-13,04%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+115,52%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+37,07%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина Общество, 16:38 Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Общество, 16:36 Киев сообщил о требовании Афона к паломникам предъявлять справки от УПЦ Общество, 16:24 Власти Москвы запретили вывоз кошек из Выхино и Жулебино из-за бешенства Общество, 16:19 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Галс-Девелопмент, 16:16 СК начал проверку из-за разгерметизации на борту самолета Utair Общество, 16:16 HeadHunter отчитался о росте выручки почти на треть Бизнес, 16:13 На чем Jay-Z заработал миллиард Стиль, 16:09 В два клика: как IKEA предлагает обставлять квартиры в типовых домах Недвижимость, 16:08  Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа Политика, 16:00 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 15:48 Экс-главу Росреестра Дагестана и его преемника обвинили в махинациях Общество, 15:47 Архитектор выступил за сохранение прежнего облика шпиля Нотр-Дама Общество, 15:45 Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian Технологии и медиа, 15:42
Политика ,  
0 
Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа
Министр иностранных дел назвал не соответствующей действительности информацию президента США о полученных от России сведениях о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы
Сергей Лавров (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа. «Мы никого не уведомляли. Он (Трамп. — РБК), видимо, прочел статью в Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и «Ростехом», и нашим министерством. В ней говорилось о каких-то тысячах российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», — прокомментировал Сергей Лавров РБК заявление американского президента. «Я удивился, когда прочел», — сказал он.

«Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — сказал министр. «Для меня это очевидно», — ответил он на вопрос, является ли заявление Трампа фейком.

Россия, по словам министра, никогда не скрывала, что в Венесуэле работают эксперты, которые «обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад». «Называлась цифра — 95 экспертов, которые крайний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам», — заявил он.

О том, что Россия проинформировала США, что «она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», президент США написал в Twitter 3 июня. Дополнительных подробностей ни он, ни представители его администрации не предоставили.

Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

О значительном сокращении числа своих военных советников в Венесуэле 3 июня писала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. По информации издания, из тысячи российских специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военных, а также обеспечением контрактов на поставку оружия «Ростехом», в республике остались лишь несколько десятков советников.

«Ростех», комментируя эту информацию, назвал число пребывающих в Венесуэле своих сотрудников преувеличенным в десятки раз, а также заверил, что состав его представительства в республике остается неизменным уже много лет. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский также опроверг данные об отзыве российских военных специалистов из страны.

Опроверг передачу информации по Венесуэле и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, — сказал журналистам Песков. — Потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть».

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Сергей Лавров, Дональд Трамп, Венесуэла, вывод
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
Материалы по теме
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Политика
Посол России в Венесуэле опроверг отзыв военных специалистов из страны
Политика
WSJ узнала о выезде основной части военных советников России из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter