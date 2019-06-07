Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, госпитализированная после инцидента на «Эхе Москвы», рассказала о своем состоянии, отметив, что врачи опасаются выкидыша. Об этом она сообщила РБК.

«Пока в больнице. Поставили угрозу выкидыша. Чувствую себя нормально, слава Богу», — сказала Симоньян.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что утром ей сняли капельницу. «При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», — заключил Венедиктов.

Инцидент с юристом Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь произошел вечером 6 июня. Кандидат на выборы в Мосгордуму Соболь начала на камеру задавать вопросы Симоньян о мэре Сергее Собянине в здании радиостанции «Эхо Москвы». Симоньян отказалась отвечать, отметив, что та ей неприятна.