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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, госпитализированная после инцидента на «Эхе Москвы», рассказала о своем состоянии, отметив, что врачи опасаются выкидыша. Об этом она сообщила РБК.

«Пока в больнице. Поставили угрозу выкидыша. Чувствую себя нормально, слава Богу», — сказала Симоньян.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что утром ей сняли капельницу. «При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», — заключил Венедиктов.

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RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

Инцидент с юристом Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь произошел вечером 6 июня. Кандидат на выборы в Мосгордуму Соболь начала на камеру задавать вопросы Симоньян о мэре Сергее Собянине в здании радиостанции «Эхо Москвы». Симоньян отказалась отвечать, отметив, что та ей неприятна.

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Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»

После RT сообщила о госпитализации журналистки. Сама Симоньян рассказала, что ее госпитализировали на сутки с угрозой прерывания беременности. Венедиктов принес извинения журналистке и слушателям из-за срыва программы «Все сложно».

Теги: новости РБК, Маргарита Симоньян, Любовь Соболь, конфликт
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RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь
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