RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

События развернулись вечером в четверг, когда главред RT пришла на эфир радиостанции «Эхо Москвы»

«Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на Эхо Москвы», — сообщил телеканал Russia Today в своем Telegram-канале. Сама Симоньян в беседе с РБК подтвердила информацию о своей госпитализации.

«Да в больнице», — сообщила она, уточнив, что в настоящее время ей поставили капельницу.

Ранее Симоньян на своей странице в Twitter сообщила, что пришла на эфир «Эха Москвы», где ее у входа встретила Любовь Соболь с включенной камерой и начала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. «Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», — написала Симоньян, добавив, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Сама Соболь также отреагировала на случившееся на своей странице в Twitter. «Не нравлюсь я Маргарите Симоньян, оказывается. Взаимно», — написала она, выразив недоумение, почему Симоньян не отвечает на ее вопросы про мэра Москвы.

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