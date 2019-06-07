Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя в Facebook: «Соболь — животное. А теперь попробуйте поспорить». Такое сообщение она оставила через несколько часов после инцидента, который произошел на «Эхе Москвы» с главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК) Любовью Соболь.

Кандидат на выборах в Мосгордуму Соболь встретила беременную Симоньян в здании радиостанции вечером 6 июня и на камеру начала задавать ей вопросы про мэра столицы Сергея Собянина. Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится.

Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована. Сама она написала, что она госпитализирована на сутки и существует угроза прерывания беременности на 18 неделе. Главный редактор «Эха Москвы» Алесей Венедиктов принес извинения журналистке. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный отметил в Twitter, что после инцидента Симоньян «спокойненько провела получасовой эфир».