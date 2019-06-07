Врио губернатора Забайкалья объявил об участии в выборах

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов собирается участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«Решение принимал исходя из мнения людей. В ходе поездок в районы, во время встреч с людьми в микрорайонах города Читы я слушал их оценки, пожелания, наставления. Исходя из этого формировалось мое мнение», — сказал Осипов.

В разговоре с ТАСС он отметил, что, несмотря на самовыдвижение, идет на выборы от «партии забайкальцев».

Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября 2018 года. До этого Осипов занимал должность первого замглавы Минвостокразвития.