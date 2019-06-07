Врио губернатора Забайкалья объявил об участии в выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,31 EUR Бирж. 73,34 -0,04 Brent 60,45 +0,43% USD Нал. 65,61 64,46 EUR Нал. 73,82 72,69 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1268 +0,0048 BTC/USD Бирж. 7 944,40 +138,30 IMOEX 2 728,25 +0,98% RTSI 1 319,85 +1,27% DJIA 25 720,66 +0,71% Nasdaq 7 615,55 +0,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 06 июн, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 06 июн, 12:20
Какова экономика Burning Man и сколько стоит спасти фестиваль — Bloomberg Pro, 09:20 СМИ узнали об отказе Саакашвили войти в партию Кличко Политика, 09:15 Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Бизнес, 09:11 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 09:10 Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза Общество, 09:00 Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море Бизнес, 08:53 Срез рынка: можно ли зарабатывать на цветах и какие ниши особо интересны Pro, 08:45 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 08:41 Врио губернатора Забайкалья объявил об участии в выборах Политика, 08:34 Минэкономики заявило о планах Rusal зарегистрироваться в Калининграде Экономика, 08:23 Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное» Общество, 08:09 Эксперты предсказали сложности в оплате адвокатов Бутиной в США Политика, 08:00 Трамп назвал причину ухудшения отношений с Россией Политика, 07:58 Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA Экономика, 07:38
Политика ,  
0 
Врио губернатора Забайкалья объявил об участии в выборах

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов собирается участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«Решение принимал исходя из мнения людей. В ходе поездок в районы, во время встреч с людьми в микрорайонах города Читы я слушал их оценки, пожелания, наставления. Исходя из этого формировалось мое мнение», — сказал Осипов.

В разговоре с ТАСС он отметил, что, несмотря на самовыдвижение, идет на выборы от «партии забайкальцев».

Политика
Осенние выборы станут рекордными по числу губернаторов-самовыдвиженцев

Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября 2018 года. До этого Осипов занимал должность первого замглавы Минвостокразвития.

Политика
Социология показала шансы 16 губернаторов избежать второго тура

Губернаторские выборы назначены на 8 сентября 2019 года. Больше половины кандидатов оттуда пойдут от «Единой России». Ни в одном из регионов социологи не прогнозируют явку больше 50% (самую высокую обещают на Сахалине 45,7%). Осипов лидирует в рейтинге — за него готовы проголосовать 84,3% электората.

Теги: Александр Осипов, Забайкалье, губернаторские выборы
Материалы по теме
Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter