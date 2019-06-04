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Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте. Это следует из информации на официальном сайте парламента.

«В повестку дня не включено», — говорится в карточке законопроекта.

За включение этого документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента на прошлой неделе. Уточнение процедуры импичмента было одним из пунктов его предвыборной кампании. Указывалось, что в настоящее время процедура запутана, согласно Конституции страны, президенту могут объявить импичмент в случае, если он совершил госизмену или другое преступление. Согласно документу Зеленского, для отстранения президента от должности понадобятся выводы Верховного и Конституционного суда и несколько тайных голосований в парламенте с результатом более 300 голосов.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, импичмент президента, законопроект ..., Верховная рада
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
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