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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Политика ,  
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Захарова предложила Зеленскому послать всей Украине сигнал о мире

Президент Украины Владимир Зеленский должен послать сигнал о мире всей своей стране, в том числе и населению Донбасса. Такое мнение в эфире телеканала RT выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о том, каким сигналом для России являются первые действия  Зеленского.

«Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. И не только тем, кто голосовал за нового президента, но и тем, у кого не было такой возможности. Думаю, новый президент, особенно потому, что он не был избран народом Донбасса, должен послать сигнал всей стране», — приводит ТАСС слова Захаровой.

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Представитель внешнеполитического ведомства усомнилась в том, что «сигнал с оружием является правильным». 

Ранее Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского подготовке стратегии по «возвращению Крыма», сообщила, что жители полуострова закрыли вопрос его принадлежности в ходе референдума в 2014 году. Она также добавила, что на призывы Киева к украинцам возвращаться на Родину отреагировал только Михаил Саакашвили.

Владимир Зеленский после посещения 5 июня позиций украинских войск в Станице Луганской и в городе Счастье Луганской области, где погибли трое украинских военных, обратился к России. Украинский президент заявил, что обострение конфликта в Донбассе — «не лучший фон для возобновления переговоров в Минске». Он также отметил, что его слова адресованы «командованию оккупационных сил на Донбассе».

Теги: Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Донбасс
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