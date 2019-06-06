Представитель Алибасова опроверг ухудшение самочувствия жены продюсера

Информация о плохом самочувствии жены продюсера Бари Алибасова, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, не соответствует действительности, заявил РБК PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин.

«Она сейчас прекрасно себя чувствует, тем более речи не идет о госпитализации. Это опять все чьи-то выдумки», — заявил он.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на подругу продюсера, диетолога Марияту Мухину, сообщил об ухудшении состояния здоровья Федосеевой-Шукшиной. Мухина сказала, что у артистки обострилась мерцательная аритмия.

Горожанкин также сообщил РБК, что Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы он мог восстановиться после ожога. О госпитализации продюсера стало известно 4 июня. Его сын сообщал, что Алибасов перепутал стаканы и выпил вместо сока жидкость для прочистки труб.