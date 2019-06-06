Алекперов заявил о возможном продлении соглашения с топливными компаниями

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов не исключает, что соглашение между правительством и топливными компаниями о регулировании цен на бензин может быть продлено. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума, передает корреспондент РБК.
«Вопрос продления топливных соглашений постоянно обсуждается. Я думаю, это будет вечный процесс, пока мы не перейдем к плавающему акцизу по принципу налога на добавленный доход в добывающей отрасли», — сказал президент «ЛУКОЙЛа».
Текущее соглашение правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке истекает 1 июля 2019 года. Оно позволяет не допускать роста розничных цен на бензин и дизтопливо выше уровня годовой инфляции.
По словам Алекперова, нужны не разовые льготы, а системные, причем как для нефтедобывающих компаний, так и на топливном рынке. Плавающий акциз позволит комфортно себя чувствовать и производителям нефтепродуктов, и потребителям, считает он.