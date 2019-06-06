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Алекперов заявил о возможном продлении соглашения с топливными компаниями
Главы нефтяных компаний регулярно обсуждают с правительством соглашение о регулировании цен на топливо, рассказал глава «ЛУКОЙЛа». Осенью 2018 года оно позволило заморозить рост цен на бензин, его срок истекает 1 июля

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов не исключает, что соглашение между правительством и топливными компаниями о регулировании цен на бензин может быть продлено. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Вопрос продления топливных соглашений постоянно обсуждается. Я думаю, это будет вечный процесс, пока мы не перейдем к плавающему акцизу по принципу налога на добавленный доход в добывающей отрасли», — сказал президент «ЛУКОЙЛа».

Текущее соглашение правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке истекает 1 июля 2019 года. Оно позволяет не допускать роста розничных цен на бензин и дизтопливо выше уровня годовой инфляции.

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По словам Алекперова, нужны не разовые льготы, а системные, причем как для нефтедобывающих компаний, так и на топливном рынке. Плавающий акциз позволит комфортно себя чувствовать и производителям нефтепродуктов, и потребителям, считает он.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетическую отрасль, сообщил корреспонденту РБК, что пока не видит предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями. «Нет. На сегодняшний день пока не видим предпосылок, чтобы их продлевать», — сказал он РБК.

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ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо 10 крупнейших топливных компании России подписали с правительством в ноябре 2018 года. Сдерживание цен в опте и увеличение предложения должны были помочь независимым АЗС, владельцы которых жаловались на завышение оптовых цен и на дефицит дизеля( крупные нефтяные компании отказывались его продавать), сохранить бизнес. После новогодних праздников цены вновь повысились, однако глава Минэнерго Александр Новак связал это с повышением НДС и отметил, что в течение 2019 года цены в любом случае будут расти в пределах темпов инфляции.

В середине мая владельцы независимых АЗС вновь предупредили о возможном росте цен на бензин.

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Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

Комментируя потенциальный рост цен после окончания срока действия соглашения с нефтяниками Козак сказал, что в правительстве не видят причин для беспокойства и контролируют ситуацию на рынке.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
Теги: цены на бензин, Дмитрий Козак, Вагит Алекперов, АЗС
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