Климкин отверг диверсию дипломатов при составлении речи Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что совпавшие с речью Петра Порошенко слова президента Владимира Зеленского готовились в МИДе, однако не были попыткой навредить украинскому лидеру. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«На самом деле, Порошенко, насколько я понимаю, во время выступления или там на съезде, или где, также использовал эти месседжи. Или они ему так понравились, я не знаю. Это месседжи, которые были подготовлены именно здесь – в МИД», — отметил он.

Климкин добавил УНИАН, что схожесть фрагментов речи Порошенко и Зеленского свидетельствует о последовательности внешнеполитического курса Украины. По словам министра, партнеры из Брюсселя хотели услышать эти базовые тезисы во время визита украинского президента, поэтому их включили в пакет предложений для администрации, однако затем они прозвучали и на съезде партии «Европейская солидарность».

«И это не удивительно, ведь они отвечают основополагающим принципам нашей евроинтеграции», — сказал Климкин.