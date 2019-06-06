Основатель Gett выступил против запрета иностранцам инвестировать в такси

Основатель компании Gett Дейв Вайсер на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал законопроект о госрегулировании рынка такси, который предполагает запрет выхода на этот рынок иностранным компаниям. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Недопустимо, чтобы, как это случилось две недели назад, планировав инвестировать еще сотни миллионов, мы проснулись и читаем новость о том, что есть закон о регулировании такси, где предлагается ограничить Россию от доступа западного капитала в эту сферу. Мы считаем, что это ограничивает бенефиты большинства», — сказал Вайсэр.

Он заявил, что выступает за регулирование рынка такси Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а через «нормативные практики».

Вайсэр привел еще один пример, когда год назад два игрока объединились, создав «колоссальную рыночную силу». «Это привело к выжиганию конкуренции. Мы хотим и ожидаем регуляции, потому что в результате ухудшения происходят для большинства: меньше капитала, меньше ценовой конкуренции», — добавил основатель компании Gett.