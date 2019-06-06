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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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СМИ сообщили об обстоятельствах отравления Алибасова

Продюсер Бари Алибасов в день отравления работал в домашней студии над песней, он сидел без очков и налил себе в стакан средство для прочистки труб «Крот», думая, что это лимонад, пишет «Московский комсомолец». Источник информации издание не указывает.

Перед этим у Алибасова состоялся эмоциональный разговор с другим музыкальным продюсером по телефону. В тот момент продюсер находился в студии один.

Политика
Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации

Алибасов сразу связался со своими помощниками, утверждает МК. Что предприняли они, в материале не говорится. До машины скорой помощи Алибасов дошел сам.

О госпитализации продюсера стало известно во вторник, 4 июня. Его сын Бари Алибасов заявил тогда РБК, что здоровью отца ничего не угрожает. Он также сообщил, что его отец по ошибке выпил жидкость для очистки труб.

Утром в четверг Алибасов-младший рассказал, что его отец находится в сознании и способен говорить.

Теги: продюсер, отравление
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