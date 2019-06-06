Газпромбанк и ВЭБ.РФ вложат в систему маркировки товаров 24,2 млрд руб.

Газпромбанк и ВЭБ.РФ вложат в систему маркировки товаров 24,2 млрд руб.

Газпромбанк, ВЭБ.РФ и компания «Оператор-ЦРПТ» подписали в рамках ПМЭФ-2019 соглашение по финансированию системы маркировки товаров. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, поступившем в РБК.

Отмечается, что финансирование составит до 24,2 млрд руб. При этом Газпромбанк выделит до 15,5 млрд руб., а ВЭБ.РФ — до 8,7 млрд руб. В сообщении банка добавляется, что соглашение будет реализовано в соответствии с принципами «фабрики проектного финансирования».

Подписи под соглашением поставили зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, первый зампредседателя правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.