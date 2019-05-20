Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,52 -0,26 EUR Бирж. 72,05 -0,19 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,02 64,03 EUR Нал. 72,57 71,59 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1168 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 823,00 -366,00 IMOEX 2 576,01 -0,06% RTSI 1 258,12 +0,27% DJIA 25 697,18 -0,26% Nasdaq 7 726,94 -1,14%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 305 (+1,97%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,55%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,97%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,55%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
СБР дисквалифицировал двух российских биатлонистов Спорт, 19:00 Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы Политика, 18:59 Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах Общество, 18:54 Business talk: как выйти из бизнеса, если вы его основатель РБК и Сбербанк Первый, 18:50 Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Бизнес, 18:48 «Криптозима завершилась»: почему цифровые деньги продолжат расти в цене Крипто, 18:40 Соперник сборной России по квалификации Евро-2020 сменил главного тренера Спорт, 18:38 Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Политика, 18:33 Дело экс-президента Армении Кочаряна отправили в Конституционный суд Политика, 18:30 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 18:29 Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» Общество, 18:28 ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от нацпроектов в $2 млрд Бизнес, 18:24 ВТБ назвал главных бенефициаров нацпроектов среди металлургов Pro, 18:18 На сайте президента Украины разместили биографию Зеленского c адресом Политика, 18:08
Бизнес ,  
0 
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки приведет к росту цен на детское питание, соки и газировку, предупреждают производители. Дополнительные расходы для потребителей на ребенка до полутора лет, по их оценке, составят около 500 руб. в месяц
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева исключить их продукты из списка товаров, подлежащих маркировке. Письмо премьеру 16 мая отправил Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд», участники которой представляют 85% российского рынка детского питания. Еще одно письмо по этому же вопросу в понедельник, 20 мая, направил Медведеву президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков. На долю компаний, входящих в оба союза, приходится 70% выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.

Основная цель маркировки товаров в России — борьба с контрафактом. С 2016 года в обязательном порядке маркируются шубы и изделия из натурального меха, а с 2019 года — табак и ювелирные изделия, с 1 июля вступит в силу обязательная маркировка обуви. Еще ряд товаров, согласно распоряжению правительства, начнут маркироваться с 1 декабря этого года: речь идет о верхней одежде, блузках и других предметах гардероба, постельном белье и полотенцах, духах, фотокамерах (кроме кинокамер) и вспышках, шинах и пневматических резиновых покрышках.

Но в мае стало стало известно, что правительство намерено расширить перечень маркируемых товаров и включить в него безалкогольные напитки, детское питание, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла. Свои предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ввести маркировку минеральной воды просил контролирующий добычу и розлив «Ессентуков» производитель «Холдинг Аква» (дочка государственного АО «Кавминресурсы»). В октябре прошлого года компания обратилась в Минпромторг с просьбой включить минеральную воду в добровольный эксперимент по маркировке из-за «катастрофически возросшей» доли контрафакта на рынке лечебно-столовой и минеральной воды.

Политика
В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах

Производители детского питания не понимают, почему возникает вопрос о необходимости маркировки в этой категории, заявил РБК Поповичев из «Русбренда». Детское питание, по его словам, — одна из самых защищенных групп товаров: есть государственная регистрация предприятий-производителей, реализация находится под контролем государственных органов, а случаев контрафакта не выявлялось. В то же время собеседник РБК напоминает, что объем выпуска детского питания большой: 20 млрд упаковок — «серьезное основание, чтобы эту категорию замаркировать», отмечает он. Но система маркировки, по его словам, не может оказать позитивного влияния на рынок детского питания в части безопасности и качества.

Маркировка неизбежно повлияет на доступность детского питания для потребителей, предупреждает в письме исполнительный директор «Русбренда». По оценке ассоциации, расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб., сопоставимые затраты понесут и импортеры. В результате дополнительные расходы для потребителей на ребенка от 0 до 1,5 года составят около 500 руб. в месяц (исходя из меню, рекомендованного ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологий» для детей раннего возраста) или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Введение цифровой маркировки в для индустрии безалкогольных напитков и соков неоправдано с экономической и операционной точек зрения и приведет к издержкам участников рынка, предупреждает Новиков.

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков. Крупным компаниям установка оборудования будет стоить несколько десятков миллионов рублей, а средним и мелким — сотни тысяч рублей. Для них эти расходы некритичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков (а их в индустрии 90%, причем на их долю приходится около 50% производства безалкогольных напитков и соков)  такие затраты могут быть непосильны и приведут к банкротству, указывает Новиков.

Он утверждает, что на рынке соков и безалкогольных напитков практически нет контрафакта. Потребность в маркировке как дополнительной защите товара может быть у отдельных производителей минеральной воды, охраняемой на основе наименования места происхождения товара (к ней относятся, например, «Ессентуки» № 4 и № 17). Но вводить обязательную маркировку для всех без исключения производителей воды нет необходимости, убежден Новиков.

Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого). Представитель ЦРПТ на момент публикации не ответил на запрос РБК.

О последствиях маркировки духов предупреждали ранее и парфюмеры: если она будет введена, то могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды, заявлял заместитель директора по логистике «Алькор и Ко» («Л’Этуаль») Андрей Кривенцев.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: маркировка, соки, напитки
Материалы по теме
«Ессентуки» попросили Минпромторг ввести маркировку минералки
Бизнес
Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза
Бизнес
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter