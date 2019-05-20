Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки приведет к росту цен на детское питание, соки и газировку, предупреждают производители. Дополнительные расходы для потребителей на ребенка до полутора лет, по их оценке, составят около 500 руб. в месяц

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Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева исключить их продукты из списка товаров, подлежащих маркировке. Письмо премьеру 16 мая отправил Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд», участники которой представляют 85% российского рынка детского питания. Еще одно письмо по этому же вопросу в понедельник, 20 мая, направил Медведеву президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков. На долю компаний, входящих в оба союза, приходится 70% выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.

Основная цель маркировки товаров в России — борьба с контрафактом. С 2016 года в обязательном порядке маркируются шубы и изделия из натурального меха, а с 2019 года — табак и ювелирные изделия, с 1 июля вступит в силу обязательная маркировка обуви. Еще ряд товаров, согласно распоряжению правительства, начнут маркироваться с 1 декабря этого года: речь идет о верхней одежде, блузках и других предметах гардероба, постельном белье и полотенцах, духах, фотокамерах (кроме кинокамер) и вспышках, шинах и пневматических резиновых покрышках.

Но в мае стало стало известно, что правительство намерено расширить перечень маркируемых товаров и включить в него безалкогольные напитки, детское питание, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла. Свои предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ввести маркировку минеральной воды просил контролирующий добычу и розлив «Ессентуков» производитель «Холдинг Аква» (дочка государственного АО «Кавминресурсы»). В октябре прошлого года компания обратилась в Минпромторг с просьбой включить минеральную воду в добровольный эксперимент по маркировке из-за «катастрофически возросшей» доли контрафакта на рынке лечебно-столовой и минеральной воды.