Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть и не видит в этом необходимости, в отличие от Саудовской Аравии. «Полка» в $60–65 за баррель вполне устраивает Москву. Об этом президент Владимир Путин заявил на полях ПМЭФа, передает ТАСС.

«Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики. <...> У нас и так появляется приличная маржа, если иметь в виду, что бюджет подсчитан из $40 за баррель», — добавил глава государства.

Отвечая на вопрос о будущем России и Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Путин сказал, что страна не собирается становиться полноценным членом картеля, но продолжит сотрудничество с ним.

«Не скажу о том, какие у нас представления, что нам нужно делать во втором полугодии, но нам нужно предпринимать консолидированное решение», — сказал он.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в ходе Петербургского международного экономического форума ранее говорил, что комфортная цена на нефть в мире находится на уровне $60-70 за баррель.