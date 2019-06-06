Орловский губернатор отреагировал на банкет заключенных в колонии

Власти Орловской области обсуждали со ФСИН ситуацию в исправительной колонии №2 после публикации видео с заключенными, празднующими Пасху. Об этом РБК рассказал орловский губернатор Андрей Клычков.

«Проверка федеральной структуры есть. Наше региональное ведомство всю информацию предоставило, показало, — заявил он. — Сейчас дождемся объективной внешней проверки, чтобы итоговые выводы сделать».

По его словам, ситуацией занимаются региональная прокуратура и трое приехавших специалиста из ФСИН.

ИК-2 находится в городе Ливны и является колонией строгого режима. Видео с заключенными, которые праздновали Пасху за накрытыми на улице столами, было опубликовано в начале июня. ФСИН и региональная прокуратура начали проверку, замдиректора ФСИН назвал видео с банкетом заключенных грубейшим нарушением. Начальника и заместителя исправительной колонии уволили.