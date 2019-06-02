Прокуратура проверит видео с банкетом для заключенных колонии под Орлом

Прокуратура проверит видео с банкетом для заключенных колонии под Орлом

На кадрах, оказавшихся в Сети, осужденные празднуют Пасху. Прокуратура организовала проверку исправительного учреждения на предмет исполнения уголовно-исполнительного законодательства

Фото: Скриншот / «Орловские новости»

Прокуратура Орловской области организовала проверку исправительной колонии №2 после появления в Сети видеозаписи, на которых видно, как осужденные учреждения празднуют Пасху за накрытыми на улице столами.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Видео: «Орловские новости»

Видеокадры праздника опубликовало местное издание «Орловские новости». На видео видны накрытые столы, заключенные, выстроившиеся вдоль столов, готовятся праздновать Пасху. Один из осужденных поздравляет всех с праздником от имени некоего Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана», а также скандирует «Жизнь ворам». После праздничной речи заключенные направляются к столам. Сотрудников колонии на кадрах не видно.

ИК-2 расположена в городе Ливны Орловской области и является колонией строгого режима.