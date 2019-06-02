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Начальника орловской колонии решили уволить после банкета для заключенных
Замдиректора ФСИН назвал видео с банкетом заключенных грубейшим нарушением и безалаберностью сотрудников колонии в Орловской области. ФСИН примет дисциплинарные меры, пообещал он
Фото: Скриншот / Орловские новости

Начальника и заместителя исправительной колонии № 2 в Орловской области уволят, сообщил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации начальник территориального органа, здесь стоит разбираться», — сказал он.

Видео: «Орловские новости»

По словам Максименко, начальник территориального органа ФСИН обязан знать обо всем, что происходит в колонии. В противном случае он или работает плохо, или не умет работать, считает замдиректора ФСИН.

«Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии», — добавил он и пояснил, что празднование Пасхи не противоречит правилам, а вот видеосъемка говорит о том, что в распоряжении заключенных находился запрещенный предмет.

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Кроме того, продолжил Максименко, нужно обратить внимание на то, что попавший на видео банкет проходит безо всякого участия колонии. «То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства», — сказал он.

Ранее появилось видео, на котором заключенные орловской колонии праздную Пасху с накрытыми на улице столами с угощениями. Один из них поздравил всех с праздником и прокричал: «Жизнь ворам!» Проверкой инцидента занимаются ФСИН и региональная прокуратура.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Орловская область, ФСИН, колония
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