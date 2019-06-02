Начальника орловской колонии решили уволить после банкета для заключенных

Замдиректора ФСИН назвал видео с банкетом заключенных грубейшим нарушением и безалаберностью сотрудников колонии в Орловской области. ФСИН примет дисциплинарные меры, пообещал он

Фото: Скриншот / Орловские новости

Начальника и заместителя исправительной колонии № 2 в Орловской области уволят, сообщил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации начальник территориального органа, здесь стоит разбираться», — сказал он.

Видео: «Орловские новости»

По словам Максименко, начальник территориального органа ФСИН обязан знать обо всем, что происходит в колонии. В противном случае он или работает плохо, или не умет работать, считает замдиректора ФСИН.

«Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии», — добавил он и пояснил, что празднование Пасхи не противоречит правилам, а вот видеосъемка говорит о том, что в распоряжении заключенных находился запрещенный предмет.