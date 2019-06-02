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ФСИН проверит кадры с банкетом для осужденных колонии в Орловской области

Управление ФСИН России по Орловской области начало служебную проверку из-за опубликованной в СМИ видеозаписи. Об этом сообщается на сайте УФСИН по региону.

«Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН по Орловской области заявили РБК, что проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ ролика, где осужденные учреждения празднуют Пасху.

Общество
Прокуратура проверит видео с банкетом для заключенных колонии под Орлом

Издание «Орловские новости» опубликовало видео, на котором заключенные из исправительной колонии № 2 празднуют Пасху за накрытыми на улице столами с угощениями. Один из осужденных поздравил всех с праздником и скандировал «Жизнь ворам». В результате региональная прокуратура начала проверку.

Теги: новости РБК, Орловская область, исправительная колония
Материалы по теме
Прокуратура проверит видео с банкетом для заключенных колонии под Орлом
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