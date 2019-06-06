Песков заявил об отсутствии данных об обращении норвежца за помилованием

Песков заявил об отсутствии данных об обращении норвежца за помилованием

В Кремле не располагают информацией об обращении за помилованием от осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю никакой информацией о том, что такое прошение подавалось. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — сообщил Песков.

Берг был задержан ФСБ при получении документов, где содержались секретные сведения о российском ВМФ. За это его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Бывшего московского участкового Алексея Житнюка, который передавал норвежцу секретные материалы, в декабре 2018 года Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом процесс проходил в закрытом режиме из-за секретности дела.