Назарбаев объяснил свой уход в отставку

Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента Казахстана тем, что беспокоился о стабильности государства и будущем граждан страны. Такое заявление он сделал во время награждения его званием почетного сенатора республики, передает TengriNews.

«Вручение звания почетного сенатора — большая честь... Мое решение, принятое в этом году, это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет», — сказал Назарбаев.

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 19 марта. Во время своего прощального выступления он отметил, что «на руинах СССР» у Казахстана получилось построить успешное государство с современной рыночной экономикой, а также создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального общества.

После ухода с поста Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора. Данное предложение внес новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей инаугурации.