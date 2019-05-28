Токаев наградил Путина орденом Назарбаева

Президент России награжден орденом, названным в честь первого президента Казахстана, за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева. В сообщении на сайте главы Казахстана отмечается, что награды Путин удостоен в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран.

Одновременно с Путиным ордена были удостоены президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» («Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев») был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. В соответствии с законодательством республики главы других государств могут награждаться этим орденом за особые заслуги перед Казахстаном.

Орден является третьей по старшинству наградой Казахстана, уступая орденам «Алтын Кыран» («Золотой орел») и «Отан» («Отечество»). Звезда и знак ордена изготавливаются из золота 750-й пробы и украшаются рубинами и бриллиантами, в центральном медальоне звезды изображен золотой профиль Назарбаева, а в центральном круге знака ордена — монограмма «НН».