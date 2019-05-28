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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Токаев наградил Путина орденом Назарбаева
Президент России награжден орденом, названным в честь первого президента Казахстана, за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева. В сообщении на сайте главы Казахстана отмечается, что награды Путин удостоен в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран.

Одновременно с Путиным ордена были удостоены президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» («Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев») был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. В соответствии с законодательством республики главы других государств могут награждаться этим орденом за особые заслуги перед Казахстаном.

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Орден является третьей по старшинству наградой Казахстана, уступая орденам «Алтын Кыран» («Золотой орел») и «Отан» («Отечество»). Звезда и знак ордена изготавливаются из золота 750-й пробы и украшаются рубинами и бриллиантами, в центральном медальоне звезды изображен золотой профиль Назарбаева, а в центральном круге знака ордена — монограмма «НН».

Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Назарбаев заранее сообщил Путину о своем решений уйти в отставку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Казахстан, орден, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев
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