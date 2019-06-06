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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Петиция за отставку Авакова набрала необходимые для рассмотрения подписи

Опубликованная на сайте президента Украины петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова набрала 25 тыс. голосов. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрели. Отправить министра в отставку может Верховная рада большинством голосов депутатов.

Петиция появилась после инцидента в Переяславе-Хмельницком. В конце мая двое пьяных полицейских начали стрелять по металлическим банкам на улице. В результате они попали в мальчика, игравшего на детской площадке около дома. Ребенок скончался в больнице.

У здания МВД Украины в Киеве прошли протесты. Суд арестовал полицейских. Глава полиции Киевской области подал в отставку.

Теги: петиция, отставка, Арсен Аваков
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