В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

«Генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, он был согласован и данное кадровое решение будет принято через 10 минут», — заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он также выразил соболезнования родителям погибшего ребенка. Дмитрий Ценов, в свою очередь, отметил, что несет ответственность за своих подчиненных, поэтому он подал в отставку и попросил перевести его «в самую горячую точку» — на Донбасс.

31 мая в Переяслав-Хмельницком в Киевской области два пьяных полицейских на улице начали стрелять по металлическим банкам и попали в пятилетнего мальчика, игравшего на детской площадке возле дома. Ребенок скончался в больнице.