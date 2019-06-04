На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских

Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно сообщению, двух полицейских подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка по предварительному сговору (ст. 115 УК Украины) и в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ст. 296 УК Украины).

В качестве меры пресечения суд избрал арест сроком на два месяца без права внесения залога. Расследование по делу продолжается.

В ГБР подчеркнули, что если вина полицейских будет доказана, им грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.