В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеканал «Громадскье» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

По данным канала, в акции участвуют более 100 человек. Некоторые принесли плакаты «Полиция убивает детей», а также цветы и игрушки, которые оставили у здания МВД. Впоследствии протестующие зажгли файеры, взорвали одну петарду и начали скандировать «[главу МВД Арсена] Авакова в отставку» и «Рядовые убивают, Аваков — покрывает». Люди требуют провести справедливое расследование и наказать как виновных, так и тех, кто изначально пытался их покрывать, поясняет телеканал.

Как уточняет УНН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) два пьяных полицейских на улице начали стрелять по металлическим банкам и попали в пятилетнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенок впоследствии скончался в больнице, а полицейских обвинили в умышленном убийстве. Позднее МВД Украины на своей странице в Facebook сообщило, что руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Президент Владимир Зеленский пообещал «никакого смягчения» для виновных в трагедии.