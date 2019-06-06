Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал он.

По его словам, «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».

При этом Порошенко задался вопросом, какие действия дальше предпримет администрация Зеленского. «Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?» — поинтересовался экс-президент.