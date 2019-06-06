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Украинский кризис ,  
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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал он.

По его словам, «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».

Политика
Киев заметил смену тона на первых после выборов переговорах по Донбассу

При этом Порошенко задался вопросом, какие действия дальше предпримет администрация Зеленского. «Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?» — поинтересовался экс-президент.

3 июня Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу по урегулировании ситуации в Донбассе. Ранее в переговорах со стороны Киева участвовал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

5 июня прошла первая встреча трехсторонней контактной группы после выборов президента Украины. Переговоры по традиции проходили в Минске. По их итогам Кучма заявил, что они впервые прошли конструктивно. «Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор», — заявил он.

Кроме того, Кучма сообщил, что высказал на встрече те пожелания, которые услышал от Зеленского. «Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — добавил он.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, экономическая блокада, Донбасс ..., Леонид Кучма
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