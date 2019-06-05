В Шереметьево установили памятник Пушкину работы Бурганова

В Шереметьево открыли памятник Александру Пушкину, чье имя было недавно присвоено аэропорту. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла в атриуме зоны вылета терминала E. Автор скульптуры — народный художник России Александр Бурганов. Поэт изображен в полный рост декламирующим стихотворение. Это не первый монумент поэту, автором которого является действительный член Академии художеств — Пушкин его работы установлен в Ижевске перед Удмуртским государственным университетом.

В открытии памятника принял участие министр культуры Владимир Мединский. Он рассказал, что на корешке переплета книги в руках Пушкина есть QR-код, используя который, можно скачать произведения Пушкина в аудиоформате.

В конце мая президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся исторических деятелей 44 российским аэропортам.