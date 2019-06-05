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Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.

Кандидатура Попова была представлена генпрокурором Юрием Чайкой. 4 июня комиссия по кадровым вопросам Мосгордумы изучила документы кандидата и провела с ним собеседование. 

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По словам председателя комиссии Виктора Круглякова, ограничений, препятствующих данному назначению не было обнаружено. "По своим профессиональным и деловым качествам он [Попов] способен организовать деятельность столичной прокуратуры в соответствии с предъявляемыми требованиями», - добавил Кругляков. 

Чайка предложил кандидатуру Попова 27 мая. С февраля 2018 года Попов являлся прокурором Дагестана, до этого он был прокурором  Хакасии.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова, занимавшего этот пост с 2015 года. Исполняющим обязанности прокурора столицы был назначен Олег Манаков.

Теги: Мосгордума, Москва, прокурор
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