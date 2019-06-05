Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.

Кандидатура Попова была представлена генпрокурором Юрием Чайкой. 4 июня комиссия по кадровым вопросам Мосгордумы изучила документы кандидата и провела с ним собеседование.

По словам председателя комиссии Виктора Круглякова, ограничений, препятствующих данному назначению не было обнаружено. "По своим профессиональным и деловым качествам он [Попов] способен организовать деятельность столичной прокуратуры в соответствии с предъявляемыми требованиями», - добавил Кругляков.

Чайка предложил кандидатуру Попова 27 мая. С февраля 2018 года Попов являлся прокурором Дагестана, до этого он был прокурором Хакасии.