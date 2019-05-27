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Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Денис Попов занимал пост прокурора Дагестана с февраля 2018 года, ранее он возглавлял прокуратуру Хакасии
Денис Попов (Фото: Муса Салгереев / NewsTeam / ТАСС)

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС. Его кандидатуру рассмотрят на ближайшем заседании московского парламента.

«В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование», — сказал Шапошников.

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Попов был назначен прокурором Дагестана в феврале 2018 года на пятилетний срок после ухода с этого поста Рамазана Шахнавазова. До этого Денис Попов занимал должность прокурора Хакасии, на которую был назначен в 2015 году. Является государственным советником юстиции 2-го класса.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова, занимавшего этот пост с 2015 года. Исполняющим обязанности был назначен Олег Манаков. По состоянию на момент написания заметки он по-прежнему оставался в должности и.о. прокурора Москвы.

До этого Чуриков пять лет возглавлял прокуратуру Волгоградской области. Его предшественника Сергея Куденеева, руководившего прокуратурой Москвы четыре года, Путин уволил в сентябре 2015-го. «Коммерсантъ» писал, что Куденеев был знаком с бывшим начальником управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по столице Алексеем Волковым, которого заподозрили в коррупции.

Автор: Юлия Выродова
Теги: прокуратура Москвы, Генпрокуратура, Дагестан, Мосгордума
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