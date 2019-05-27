Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Денис Попов занимал пост прокурора Дагестана с февраля 2018 года, ранее он возглавлял прокуратуру Хакасии

Денис Попов (Фото: Муса Салгереев / NewsTeam / ТАСС)

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС. Его кандидатуру рассмотрят на ближайшем заседании московского парламента.

«В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование», — сказал Шапошников.

Попов был назначен прокурором Дагестана в феврале 2018 года на пятилетний срок после ухода с этого поста Рамазана Шахнавазова. До этого Денис Попов занимал должность прокурора Хакасии, на которую был назначен в 2015 году. Является государственным советником юстиции 2-го класса.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова, занимавшего этот пост с 2015 года. Исполняющим обязанности был назначен Олег Манаков. По состоянию на момент написания заметки он по-прежнему оставался в должности и.о. прокурора Москвы.