Порошенко назвал мешающих Украине вступить в НАТО и ЕС «врагов»

Президент Украины Петр Порошенко назвал «врагов», которые мешают стране войти в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Это бедность», — сказал он.

Президент добавил, что децентрализация помогает бороться с бедностью наряду с индексацией пенсий и монетизацией субсидий.

В феврале Порошенко подписал закон, который закрепил в Конституции Украины стремление страны войти в ЕС и НАТО. Он обязал правительство реализовывать курс на вступление в эти союзы, а президента наделил статусом гаранта. По мнению Порошенко, членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость, национальную безопасность, а также свободу и благосостояние. Президент отметил, что оно улучшит инвестиционный климат в стране, что будет способствовать преодолению бедности.