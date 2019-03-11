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Delta Air Lines $70 (+38,2%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко назвал мешающих Украине вступить в НАТО и ЕС «врагов»

Президент Украины Петр Порошенко назвал «врагов», которые мешают стране войти в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Это бедность», — сказал он.

Президент добавил, что децентрализация помогает бороться с бедностью наряду с индексацией пенсий и монетизацией субсидий.

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В феврале Порошенко подписал закон, который закрепил в Конституции Украины стремление страны войти в ЕС и НАТО. Он обязал правительство реализовывать курс на вступление в эти союзы, а президента наделил статусом гаранта. По мнению Порошенко, членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость, национальную безопасность, а также свободу и благосостояние. Президент отметил, что оно улучшит инвестиционный климат в стране, что будет способствовать преодолению бедности.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО представляет прямую угрозу для страны и на нее будут «реагировать соразмерно».
 

Теги: Петр Порошенко, НАТО Украина
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