В команде Зеленского заявили о поддержке курса Порошенко по НАТО и ЕС

В команде Зеленского заявили о поддержке курса Порошенко по НАТО и ЕС

Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет поддерживать курс Петра Порошенко по вопросу вступления республики в НАТО и в ЕС. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил представитель штаба Зеленского Святослав Юраш.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать», — сказал он, подчеркнув, что такую позицию неоднократно озвучивал и сам Зеленский во время предвыборной кампании.

Юраш рассказал, что в настоящее время штаб избранного лидера страны занимается подготовкой внешнеполитического курса и комплекса мер на первые сто дней президентства Зеленского. Уточнять какие-либо подробности того, что готовит команда избранного президента, он отказался и отметил, что позже это сделает сам Зеленский.

На минувшей неделе украинский Центризбирком огласил окончательные итоги президентских выборов. Владимира Зеленского объявили законно избранным новым президентом Украины. Его инаугурация должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.