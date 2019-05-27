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Политика ,  
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Пограничники заявили об угрозе новых провокаций Украины у берегов Крыма
Глава погранслужбы ФСБ считает, что, так как новые власти Украины не отзывали заявления своих предшественников относительно юрисдикции над водами у берегов полуострова, возможны новые провокации
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поскольку Украина не признает российскую юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова в этой акватории, можно ожидать новых провокаций, заявил руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

«Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей», — сказал он.

Также сохраняется угроза диверсий со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций в Крыму и на Керченской транспортной переправе, заявил Кулишов. Кроме того, возможны провокации в отношении российских и иностранных судов, которые посещают порты Крыма, продолжил он.

Фотогалерея 
ФСБ построила заграждение на границе Крыма с Украиной. Фоторепортаж

Глава погранслужбы ФСБ заявил, что за пять лет в Крыму была создана «отвечающая характеру угроз система защиты», основой которой стали пограничные отделения и радиотехнические посты. «Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы», — сказал он.

В декабре 2018-го в ФСБ сообщили, что строительство заграждений на границе с Украиной на севере Крымского полуострова завершено. Инженерные сооружения протянулись на 60 км и включают в себя два комплекса — из вибрационных и радиолучевых датчиков. Строительство заграждений в ФСБ объясняли возможностью прорыва диверсионно-разведывательных групп и противодействием контрабанде.

Политика
Кремль ответил на требование трибунала выдать Киеву арестованных моряков

В ноябре 2018-го российские пограничники задержали три украинских корабля, направлявшихся через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков арестовали, они находятся под стражей в России. Киев считает произошедшее актом агрессии и требует освободить военных, Москва неоднократно называла случившееся провокацией и нарушением границы.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Освобождения моряков требовали также в США и Европе, эту позицию поддержал и международный трибунал ООН по морскому праву, юрисдикцию которого в рассмотрении данного дела Россия не признает.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Крым, Госпогранслужба
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