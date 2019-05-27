Пограничники заявили об угрозе новых провокаций Украины у берегов Крыма

Глава погранслужбы ФСБ считает, что, так как новые власти Украины не отзывали заявления своих предшественников относительно юрисдикции над водами у берегов полуострова, возможны новые провокации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поскольку Украина не признает российскую юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова в этой акватории, можно ожидать новых провокаций, заявил руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

«Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей», — сказал он.

Также сохраняется угроза диверсий со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций в Крыму и на Керченской транспортной переправе, заявил Кулишов. Кроме того, возможны провокации в отношении российских и иностранных судов, которые посещают порты Крыма, продолжил он.

Глава погранслужбы ФСБ заявил, что за пять лет в Крыму была создана «отвечающая характеру угроз система защиты», основой которой стали пограничные отделения и радиотехнические посты. «Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы», — сказал он.