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Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка. Об этом сообщается в аккаунте администрации украинского лидера в Twitter.

«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — рассказал он во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Бывшим совладельцем Приватбанка являлся бизнесмен Игорь Коломойский (владел 41,6%). Вторым крупнейшим акционером был Геннадий Боголюбов (33,2%).

В конце мая Приватбанк подал в суд на Коломойского. Иск будет рассматривать Канцелярский суд американского штата Делавэр.

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Игорь Коломойский вернулся на Украину

В 2016 году правительство Украины решило национализировать Приватбанк. В кабмине отмечали, что причиной стала рекомендация Совета национальной безопасности и обороны страны для «стабилизации финансовой системы». Нацбанк Украины (НБУ) также заявлял, что в балансе Приватбанка была дыра в размере более $5 млрд. Коломойскаий отмечал, что финансовая организация стала жертвой «произвола» НБУ.

При этом в апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации Приватбанка.

Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Приватбанк
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