Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка. Об этом сообщается в аккаунте администрации украинского лидера в Twitter.

«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — рассказал он во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Бывшим совладельцем Приватбанка являлся бизнесмен Игорь Коломойский (владел 41,6%). Вторым крупнейшим акционером был Геннадий Боголюбов (33,2%).

В конце мая Приватбанк подал в суд на Коломойского. Иск будет рассматривать Канцелярский суд американского штата Делавэр.