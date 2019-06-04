В работе Росреестра произошел очередной сбой

В работе онлайн-сервисов Росреестра произошел новый сбой. Сервис запроса данных о собственниках недвижимости — выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и запрос справочной информации об объектах недвижимости работают с перебоями с прошлой недели. Проблемы в заказе выписок начались 28 мая, заметили корреспонденты РБК. Об этом также сообщают пользователи соцсетей. Сервисы периодически обрабатывают запросы, но в большинстве случаев не работают.

«На сайте Росреестра проводятся внеплановые технические работы, в результате чего его сервисы временно недоступны», — сообщили РБК в пресс-службе Росреестра. В службе добавили, что делается «все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов». Работы планируется завершить 6 июня 2019 года. Причины проведения работ в Росреестре не уточнили.

Крупный сбой в работе Росреестра произошел прошлым летом из-за аварии в центре обработки данных «Ростелекома», тогда в очереди скопилось более 180 тыс. заявлений, которые служба не смогла обработать. Затем, в ноябре 2018-го сервисы снова перестали работать. В службе тогда заявили, что временно отключили их из-за DDoS-атак.

На прошлой неделе Минэкономразвития предложило повысить стоимость выписок в десятки тысяч раз. Доступ к сервису данных из ЕГРН предоставляется при оплате пакета выписок. В зависимости от выбранного тарифа одна выписка стоит от 48 копеек до 4 руб., а единовременно нужно заплатить от 400 руб. (за 100 выписок) до 240 тыс. руб. (за 500 тыс. выписок). Минэкономразвития предлагает установить всего два тарифа — 50 тыс. выписок за 1,125 млн и 100 тыс. выписок за 29 млн руб. Соответственно, цена за одну выписку составит от 340 до 5,2 тыс. руб.