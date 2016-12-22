Орешкин пригрозил «Ростелекому» штрафами за сбой в работе Росреестра

Росреестр намерен оштрафовать «Ростелеком» за сбой, произошедший 19 августа. Из-за отсутствия доступа к системам хранения и обработки данных скопилось более 180 тыс. необработанных запросов к службе

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Более 180 тыс. заявлений не смогла обработать Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии ​ (Росреестр) в результате сбоя, произошедшего 19 августа и вызванного аварией в центре обработки данных, арендуемом у «Ростелекома». Об этом говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина, адресованном вице-премьеру Максиму Акимову. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в Минэкономразвития.

В письме также сообщается, что Росреестр решил повременить с переходом на обеспечиваемую «Ростелекомом» систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 34 регионах (к настоящему времени система внедрена в 49 регионах), а также применить штрафные санкции в отношении госоператора, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по госконтракту.

РБК направил запрос в пресс-службу ведомства, «Ростелеком» и представителю Максима Акимова.

Сбой не по контракту

Как отмечается в письме, особенностью системы является централизованное хранение и обработка данных. Эти услуги по контракту, стоимость которого составляет 599,97 млн руб., оказывает «Ростелеком». Компания обязалась предоставить отказоустойчивую инфраструктуру (серверы, хранилища данных, операционные системы) и обеспечить доступность вычислительных ресурсов и хранилищ. Серьезные инциденты должны решаться в течение 4 часов максимум.

Тем не менее вызванный аварией сбой в работе системы хранения данных, повлекший за собой полную остановку всех серверов системы ЕГРН, длился 66 часов, указывается в письме. Штатный режим работы системы до сих пор не возобновлен, а на ее полное восстановление, по оценкам специалистов Росреестра, потребуется две-три недели.

Как говорилось в опубликованном 22 августа сообщении Росреестра, из-за аварии в ЦОДе «Ростелекома» произошел сбой в системе, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание госуслуг ведомства. Работоспособность ЦОДа была восстановлена, «но в связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления», предупреждал Росреестр.

Однако во вторник, 28 августа, Росреестр опубликовал новое сообщение, в котором указал, что, несмотря на принимаемые меры, полная работоспособность системы до сих пор не восстановлена. Отмечалось, что ведомство совместно с «Ростелекомом» ведет работы круглосуточно.

«Пути скорейшего выхода из ситуации обсуждались с представителями «Ростелекома», в том числе старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом компании Владимиром Кириенко во время совещания 27 августа под председательством заместителя министра экономического развития — руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. В ходе совещания в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители «Ростелекома» назвали 31 августа», — говорилось в сообщении Росреестра. Ведомство вновь предупредило, что из-за накопившихся в период сбоя обращений сроки оказания госуслуг могут быть увеличены.

Очередные последствия

Пока доступ к системе отсутствовал, сотрудникам офисов «Мои документы» было «затруднительно» принимать заявления на оказание госуслуг. «В системе образовалась очередь из более чем 180 тыс. заявлений, направленных в целях получения государственной услуги Росреестра, что, в свою очередь,​ влечет за собой нарушение установленных законодательством России сроков предоставления государственных услуг Росрееста», — говорится в письме Орешкина.

Как ранее писал «Коммерсантъ», в результате сбоя сделки с недвижимостью были заморожены в 50 регионах страны.