Власти предложили запретить выдачу выписок о недвижимости третьим лицам

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,53 +0,07 EUR Бирж. 72,20 +0,09 Brent 70,13 +0,53% USD Нал. 65,00 64,19 EUR Нал. 72,66 71,78 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1187 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 738,40 -57,20 IMOEX 2 637,46 +0,17% RTSI 1 287,35 -0,06% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,32%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+16,44%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,32%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+16,44%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 27 мая, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 27 мая, 14:01
10 примеров дружбы между знаменитыми мужчинами и женщинами Спецпроект РБК PINK, 11:12 РФС потратил на сборные России в 2018 году вдвое больше запланированного Спорт, 11:09 Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда Политика, 11:02 Business talk: как правильно выбрать преемника и выйти из бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 11:01 Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово Политика, 10:56 Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Общество, 10:54 Россияне заявили о необходимости экономить на путешествиях и еде Общество, 10:48 Итоги ЧМ-2019 по хоккею и анонс финала Лиги Европы Спорт, 10:44 В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле Общество, 10:37 Власти предложили запретить выдачу выписок о недвижимости третьим лицам Общество, 10:33 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес «на колесах» РБК и ГАЗ, 10:31 Европа выбрала новый парламент: как это повлияет на курс евро Quote, 10:16 В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами Общество, 10:14 Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки Технологии и медиа, 10:09
Общество ,  
0 
Власти предложили запретить выдачу выписок о недвижимости третьим лицам
Предлагается штрафовать за это нарушение как граждан, так и организации на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. руб. Мера направлена на борьбу с перекупщиками таких сведений
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому запрещается выдача выписок Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьи лицам. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на документ обратили глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров и газета «Ведомости».

Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штрафы за выдачу сведений из ЕГРН третьим лицам — 50 тыс. руб. для гражданина и должностного лица, 400 тыс. руб. для юридического лица и 100 тыс. руб. для индивидуального предпринимателя.

В описании проблемы разработчики законопроекта указывают, что предоставление выписок — государственная услуга, которую должен оказывать Росреестр. «В настоящее время в информационно-телекоммуникационной сети интернет действует большое количество сайтов, на которых, в том числе за плату, предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами в соответствии с законом о регистрации недвижимости, так называемые сайты-двойники», — говорится в описании проблемы.

Введение штрафов за выдачу сведений из ЕГРН кем-либо кроме Росреестра, уверены авторы законопроекта, позволит предотвратить «риски нарушения прав граждан» и «снижение уровня доверия населения к органам государственной власти» из-за получения недостоверных сведений.

Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Албуров обращает внимание на сайт общественной организации «Земельное право», выступающей против этой инициативы. Противники законопроекта утверждают, что запрет сайтов-двойников, позволяющих за деньги ускоренно получить выписку из ЕГРН, осложнит процесс получения информации. В частности, это может затронуть риелторов.

Еще одно нововведение касается изменения тарифов на получение сведений из ЕГРН через федеральную государственную систему. Сегодня существует несколько тарифов в зависимости от числа выписок, Минэкономразвития же предлагает установить всего два — не более 50 тыс. и не более 100 тыс. выписок за 1,125 млн и 29 млн руб. соответственно (цена за одну выписку составит от 340 до 5,22 тыс. руб.).

Это изменение, по мнению Албурова, станет ударом по журналистам, которые ведут расследования. Он пояснил, что все, кто заказывает больше десяти выписок, пользуются федеральным информационным ресурсом Росреестра. «В итоге минимальные тарифы убирают. То есть все, у кого нет миллиона, не смогут пользоваться этим сервисом, и это удар и по журналистам, и по бизнесу», — считает Албуров.

Разработчики законопроекта с этим не согласились. «Проект предусматривает ответственность за предоставление сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Таким образом, препятствий для осуществления журналистской деятельности он не содержит», — говорится в комментариях Минэкономразвития и Росреестра.

В марте глава Росреестра Виктория Абрамченко рассказывала о готовящихся нововведениях. Она указывала, что объем рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет порядка 2,5 млрд руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
Теги: Росреестр, Недвижимость
Материалы по теме
Росреестр определил стоимость всей недвижимости России
Экономика
Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра
Общество
Атака на Росреестр: почему служба не выдает выписки о владельцах квартир
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter