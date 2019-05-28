Власти предложили запретить выдачу выписок о недвижимости третьим лицам

Предлагается штрафовать за это нарушение как граждан, так и организации на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. руб. Мера направлена на борьбу с перекупщиками таких сведений

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Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому запрещается выдача выписок Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьи лицам. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на документ обратили глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров и газета «Ведомости».

Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штрафы за выдачу сведений из ЕГРН третьим лицам — 50 тыс. руб. для гражданина и должностного лица, 400 тыс. руб. для юридического лица и 100 тыс. руб. для индивидуального предпринимателя.

В описании проблемы разработчики законопроекта указывают, что предоставление выписок — государственная услуга, которую должен оказывать Росреестр. «В настоящее время в информационно-телекоммуникационной сети интернет действует большое количество сайтов, на которых, в том числе за плату, предлагаются государственные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами в соответствии с законом о регистрации недвижимости, так называемые сайты-двойники», — говорится в описании проблемы.

Введение штрафов за выдачу сведений из ЕГРН кем-либо кроме Росреестра, уверены авторы законопроекта, позволит предотвратить «риски нарушения прав граждан» и «снижение уровня доверия населения к органам государственной власти» из-за получения недостоверных сведений.