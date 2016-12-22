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Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки
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Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки
Бизнес, 17:55
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Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки
В работе электронных сервисов Росреестра произошел технический сбой. Служба отключила доступ к онлайн-получению выписок о правах собственности на недвижимость из-за DDoS-атаки
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Доступ к электронному сервису Росреестра, позволяющему получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), частично закрыт. По данным специализированного портала «Реестры России», выписки перестали приходить десять дней назад. Сначала запросы можно было отправить, но ответ на них не приходил, позже сервис перестал открываться вовсе.

Информацию о том, что сервис не работает, подтверждают на горячей линии Росреестра. Оператор горячей линии сообщил корреспонденту РБК, что доступа к сервису нет по всей России из-за технического сбоя. Из-за невозможности запросить данные ЕГРН с сайта Росреестра временно удалили соответствующую страницу, уточнил оператор.

В пресс-службе Росреестра подтвердили РБК, что сервис не работает. «Что касается сервиса предоставления сведений с помощью ключа доступа к ФГИС ЕГРН, он временно отключен в связи с необходимостью устранения угроз, вызванных DDoS-атаками», — пояснили в пресс-службе Росреестра, уточнив, что ведомство предпринимает меры для восстановления работы сервиса, ориентировочно он заработает снова в понедельник, 19 ноября. В ведомстве не уточнили, когда произошли DDoS-атаки и какие угрозы они принесли.

Получение сведений с помощью ключа доступа к реестру позволяет узнать собственников недвижимости в течение нескольких часов, при этом пользователи получают доступ к этому сервису, авансом оплачивая пакет выписок (стоимость одной выписки с помощью сервиса — от 48 коп. до 4 руб.). В Росреестре уточнили, что сведения из ЕГРН можно получить в электронном виде и сейчас. Для этого нужно отдельно оплачивать каждую выписку из реестра (стоимость — 250 руб.). Таким образом, издержки тех, кто заказывает сведения из Реестра недвижимости, выросли из-за отключения сервиса больше чем 60 раз.

Запрос сведений из ЕГРН — самый популярный вид электронных услуг. Например, за январь—июнь 2018 года только Кадастровая палата по Москве (подразделение Росреестра) предоставила 2,5 млн выписок из ЕГРН в виде электронного документа, и это 91% от числа всех поступивших запросов.

Сервисы получения выписок из ЕГРН используется риелторами, которые проводят процедуру проверки юридической чистоты продаваемой квартиры на вторичном рынке, поясняет управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Получение выписки из ЕГРН крайне важно для вторичного рынка жилой недвижимости, так как выписка позволяет проверить действительность права собственности продавца или человека, который им представляется. Кроме того, можно установить, когда эти права возникли, что важно с точки зрения налогообложения владельца, — говорит Литинецкая, — В любом случае это единственный официальный документ, который позволяет подтвердить связь физического лица с определенным объектом недвижимости».

По словам Литинецкой, из-за задержек в получении выписок о собственности вполне возможна приостановка сделок, если у покупателя есть подозрения, что квартира обременена какими-то обязательствами.

Последний крупный сбой в работе Росреестра произошел летом 2018 года из-за проблем на серверах «Ростелекома», на котором размещены базы ведомства. В «Ростелекоме» рассказали РБК, что сейчас дата-центры компании работают в штатном режиме.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Анна Балашова.
Теги: Росреестр , DDos-атаки
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