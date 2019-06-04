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Раскол церкви ,  
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Киев сообщил о требовании Афона к паломникам предъявлять справки от УПЦ

Игумены монастырей, которые находятся на горе Афон в Греции, начали требовать от украинских паломников справки, которые подтверждают их принадлежность к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает синодальный информационно-просветительских отдел УПЦ.

Такую справку украинцы должны будут иметь при себе помимо обязательных для паломничества заграничного паспорта и диамонитириона — специальной визы, которая разрешает въезд на Афон. Справку с указанием срока пребывания на Афоне нужно оформлять на бланке епархиального управления, который подписан епархиальным архиереем и заверен печатью.

«В ответ на просьбу игуменов Святой Горы Афон, клирики, монахи и миряне Украинской православной церкви, которые будут совершать паломничество на Святую гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской православной церкви», — говорится в сообщении УПЦ.

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В октябре прошлого года синод Константинопольского патриархата в Стамбуле отменил решение 1686 года, согласно которому Киевская митрополия православной церкви находится под управлением Москвы, а также установил каноническое общение с непризнаваемыми РПЦ Украинской православной церковью Киевского патриархата, а также с Украинской автокефальной православной церковью. После этого РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

В сочельник, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины, которая была создана на базе двух действовавших в стране церквей. РПЦ назвала это расколом.

Теги: Афон, Украина, православная церковь, УПЦ, паломники
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