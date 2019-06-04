Синоптики пообещали рекордную за 70 лет жару в Москве на выходных

Синоптики пообещали рекордную за 70 лет жару в Москве на выходных

В Москве 8 и 9 июня воздух может прогреться до плюс 33 градусов, что побьет температурный рекорд 8 июня, зафиксированный в 1948 году. Об этом РБК заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Велика вероятность, что в субботу и воскресенье нас ждет до плюс 33 градусов. До этого температура до плюс 32 градусов 8 июня поднималась только в 1948 году. В период с 10 по 15 июня температура будет выше плюс 30 градусов, этот период может стать самым жарким с 1998 года, то есть более чем за 20 лет», — сказала Позднякова.

Во второй половине недели синоптики обещали «очень жаркую и сухую погоду» с температурой до плюс 27–31 градусов, начиная со среды. Минимальная температура ночью при этом будет плюс 18–19 градусов.

Самым теплым днем с начала года синоптики называли 28 мая. Тогда температура поднялась до плюс 26 градусов. До этого самым теплым днем назвали 25 мая, тогда воздух прогрелся до плюс 25,9 градуса.