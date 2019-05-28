Синоптики назвали 28 мая самым теплым днем с начала года

Синоптики назвали 28 мая самым теплым днем с начала года

В Москве вторник, 28 мая, стал самым теплым днем с начала года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В 12 часов в Москве на ВДНХ [зафиксировано] 26,1 градуса тепла. 22 мая было плюс 25,9 градуса. Рекорд уже состоялся», — сказал Синенков.

По его словам, 29 мая будет еще теплее. «Она [температура] должна немного повыситься, поэтому снова будет рекорд. Потом она [температура] будет колебаться», — добавил он.

По данным сайта «Метеовести», 28 мая воздух может прогреться до +28 градусов, что на 6–7 градусов выше нормы.