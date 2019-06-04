СК показал допрос подозреваемого в убийстве бойца спецназа в Красногорске

СК опубликовал в своей группе в WhatsApp видео c задержанным по делу об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. На записи показана часть допроса мужчины 1977 года рождения.

Видео: Следственный комитет РФ

Ранее следователи сообщили о задержании двух мужчин 1977 и 1982 годов рождения в рамках расследования дела об убийстве. Имена подозреваемых не называются.

Боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в драке в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске. Он стал очевидцем избиения двух человек. Белянкин вмешался в драку и получил ножевое ранение, от которого умер.