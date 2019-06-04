Появилось видео задержания по делу об убийстве бойца спецназа ГРУ

Следователи сообщили, что задержали двух мужчин. На видео один из них открывает оперативникам дверь в квартиру

Видео: Телеканал 360°

Телеканал «360» опубликовал видеозапись момента задержания подозреваемого по делу об убийстве бойца спецназа Главного разведывательного управления Никиты Белянкина.

На видео, длящемся примерно полторы минуты, оперативники врываются в квартиру. Оно начинается с того, что сотрудники правоохранительных органов стоят на лестничной клетке и звонят в квартиру. Дверь открывает полуодетый мужчина. Через несколько секунд он лежит на полу, заложив руки за голову.

Следственный комитет во вторник сообщил, что в рамках расследования дела задержаны двое мужчин, их имена власти не раскрыли. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105, предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет).

Боец спецназа погиб в драке в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске. Он пытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух из травмата, после чего один из участников драки ударил его ножом в сердце.