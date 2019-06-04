Песков переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать данные о том, что ФСБ запросила ключи шифрования данных пользователей у «Яндекса», передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу», рассказали РБК, что ФСБ несколько месяцев назад потребовала от компании передать сессионные ключи шифрования. Как отмечает один из собеседников, ключи «дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса».

В компании требование ФСБ до сих пор не выполнили, хотя по закону на это отводится десять дней. «Яндекс» считает, что служба слишком широко трактует закон Яровой. По словам собеседника, близкого к компании, сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, утрате доли на рынке и, как следствие, потере в деньгах.

