СМИ опубликовали видео с места гибели бойца спецназа в Подмосковье

Появилось видео драки в подмосковной деревне Путилково в Красногорском районе Московской области, в ходе которой погиб боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Съемка велась сверху. На кадрах видно, как мужчины повалили спецназовца на землю между рядами автомобилей и начали поочередно избивать его, после чего скрылись.

Отец погибшего Никиты Белянкина Алексей заявил РБК, что не обладает информацией о задержании кого-то из участников драки. «На сегодняшний момент пока ничего не известно. Все, кто участвовал в драке, пустились в бега. Оперативники работали», — сообщил он. По его словам, место и дата похорон еще не определены.

Ранее стало известно, что 2 июня в 23:30 мск около бара «БирХаус» спецназовец ГРУ вмешался в драку, в ходе которой десять человек избивали двух людей. Он достал травматический пистолет, переключив внимание на себя. Группа людей, повалив его на землю, начала избивать мужчину, после чего один из нападавших ударил его ножом.